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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин объяснил, что может стать спасательным кругом для «Краснодара» эксклюзив

28 Марта 2024 • 14:18 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о гонке лидеров РПЛ.

- «Динамо» при победе над «Ростовом» и поражении двух конкурентов может выйти в лидеры чемпионата. Допускаете такой сценарий?

- Исключать этого не стал бы, потому что предпосылки имеются. Но бело-голубым надо еще обыграть ростовчан, что будет совсем непросто.

- Ждете потери очков «Краснодаром», которому предстоит непростой выездной матч с «Локомотивом»?

- Такое тоже возможно. С одной стороны, «железнодорожники» неудачно начали весеннюю часть чемпионата. Но был большой перерыв, и все команды могли подтянуться, что-то отрегулировать, доработать недочеты, которые выявил старт. Поэтому сейчас чемпионат будет начинаться практически заново.

- Кому из лидеров эта пауза была больше необходима?

- Тем, кто неудачно начал. Для «Краснодара» она вообще может стать спасательным кругом. Тем более, в команду пришел новый тренер. Думаю, что это повлечет смену стратеги игры. Она может поменяться кардинально. И пойдет ли это на пользу, пока непонятно, ведь любая перестройка требует времени.

- Зачем Мусаеву менять схему игры, если она может приносить результат?

- Он не сможет играть в тот футбол, в который играл Ивич, ведь он не воспитан на этом футболе. У него совсем другое видение. Я уверен, что будет возврат к прежней философии. Так решил Галицкий, судя по тому, что я читал. Ивич – это специалист хорошего уровня, и он работал по тому, что видел, исходя из тех ребят, которые были у него в обойме. Он считал, что такими исполнителями надо было играть именно в такой футбол. Для меня очевидно, что более эффективным был футбол Ивича.

- С какой долей вероятности «Динамо» и «Краснодар» поменяются местами после этого тура?

- Вполне возможно, потому что в этом туре у всех непростые соперники. Надо еще посмотреть, насколько хватит самих динамовцев. У команды хороший состав, но клуб никем не усилился, а это требовалось. Думаю, что у бело-голубых еще будут всплывать огрехи в составе. Ни «Динамо», ни «Краснодар» убедительно не показали, что готовы быть безоговорочными лидерами в РПЛ. -«Зенит» выделяется, но тоже не могу сказать, что он идеален.

- Отнимут ли «Крылья Советов» очки у «Зенита», или не допускаете такого варианта?

- Был перерыв, который многое мог изменить и перевернуть. Если говорить о тех «Крыльях Советов», которые были до паузы – у них было мало шансов на очки в этом матче. А что мы увидим от этой команды сейчас, сказать сложно.

Едена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Краснодар Динамо Москва Сергей Балахнин Владимир Ивич Мурад Мусаев ещё теги
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