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Шавло поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Урала»

28 Марта 2024 • 14:13 Комментировать

В рамках 22-го тура чемпионата России московский «Спартак» на своем поле сыграет с екатеринбургским «Уралом». Об этом матче высказал мнение бывший гендиректор «красно-белых» Сергей Шавло.

«Урал» для «Спартака» неудобная команда. Будет борьба. Соперник будет играть от обороны. Всё будет зависеть от того, как быстро «Спартак» реализует моменты. Если забьёт первым, то будет легче», - приводятся слова Шавло на страницах «Чемпионата».

Матч «Спартака» и «Урала» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 30 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

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