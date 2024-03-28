Шавло поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Урала»

В рамках 22-го тура чемпионата России московский «Спартак» на своем поле сыграет с екатеринбургским «Уралом». Об этом матче высказал мнение бывший гендиректор «красно-белых» Сергей Шавло.
«Урал» для «Спартака» неудобная команда. Будет борьба. Соперник будет играть от обороны. Всё будет зависеть от того, как быстро «Спартак» реализует моменты. Если забьёт первым, то будет легче», - приводятся слова Шавло на страницах «Чемпионата».
Матч «Спартака» и «Урала» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 30 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.
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