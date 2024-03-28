Шавло поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Урала»

«Урал» для «Спартака» неудобная команда. Будет борьба. Соперник будет играть от обороны. Всё будет зависеть от того, как быстро «Спартак» реализует моменты. Если забьёт первым, то будет легче», - приводятся слова Шавло на страницах «Чемпионата».