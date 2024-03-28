Семак раскрыл, в чём проблема Марио Фернандеса

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о проблемах защитника команды Марио Фернандеса в преддверии матча 22-го тура Премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Он проходит дополнительные обследования», - приводит слова главного тренера пресс-служба «сине-бело-голубых».

В нынешнем сезоне чемпионата России 33-летний защитник провел 12 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. После 20 туров РПЛ петербургский коллектив с 40 очками лидирует в турнирной таблице. Следующий матч «Зенит» сыграет в Самаре.