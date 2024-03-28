Мостовой: «Интрига в борьбе за чемпионство будет до конца»

«Зенит», «Краснодар» и еще группа команд, в которую входит и «Динамо», будут до конца создавать интригу в борьбе за чемпионство. Не будет такого, что за семь туров до конца «Зенит» становится чемпионом», - цитирует Александра «Чемпионат».