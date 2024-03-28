Мостовой: «Интрига в борьбе за чемпионство будет до конца»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказал мнение об интриге в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Зенит», «Краснодар» и еще группа команд, в которую входит и «Динамо», будут до конца создавать интригу в борьбе за чемпионство. Не будет такого, что за семь туров до конца «Зенит» становится чемпионом», - цитирует Александра «Чемпионат».
По итогам 20 туров Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» набрал 40 очков и занимает первое место в таблице. На второй строчке с 39 баллами находится «Краснодар». Топ-3 замыкает московское «Динамо» (38).
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