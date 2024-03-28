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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев - о «Динамо»: «Тяжело прогнозировать, как всё будет»

28 Марта 2024 • 13:53 Комментировать

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался насчет перспектив «бело-голубых» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Выводы делаются, когда команды уходят на зимнюю паузу, а также в мае, когда чемпионат заканчивается. Не думаю, что сейчас стоит делать какие‑то выводы. Тяжело прогнозировать, как всё будет», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После 20 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на два балла. В ближайшем матче команда сыграет с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев
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