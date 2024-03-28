Кобелев - о «Динамо»: «Тяжело прогнозировать, как всё будет»

«Выводы делаются, когда команды уходят на зимнюю паузу, а также в мае, когда чемпионат заканчивается. Не думаю, что сейчас стоит делать какие‑то выводы. Тяжело прогнозировать, как всё будет», - передает слова специалиста «Чемпионат».