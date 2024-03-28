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Семак рассказал о состоянии Мостового и Фернандеса

28 Марта 2024 • 13:37 Комментировать

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровой ситуации в команде в преддверии встречи с самарскими «Крыльями Советов» в 22-м туре чемпионата России.

«Мостовой тренируется почти в полном объеме, будет готов. Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Пока четкого понимания нет. Надеюсь, что ничего серьезного», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Матч «Крыльев Советов» и «Зенита» состоится 30 марта на арене в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. По итогам 20 туров хозяева находятся на восьмом месте, а гости лидируют в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Сергей Семак Марио Фернандес Андрей Мостовой ещё теги
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