Дьяков: «Для «Динамо» важны три очка, а не суперкрасивый футбол»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о матче команды Валерия Карпина против московского «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Для «Динамо» важны три очка, а не суперкрасивый футбол или много забитых мячей. Сейчас уже финишная прямая чемпионата, каждое очко на вес золота. Возможно, «Динамо» 1:0 выиграет в этом матче», - приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Матч «Динамо» и «Ростова» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в пятницу, 29 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают третье место, а гости – десятое.