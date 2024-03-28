Булыкин: «Если «Краснодар» проиграет «Локомотиву», может распрощаться со вторым местом»

В рамках 22-го тура чемпионата России состоится поединок между столичным «Локомотивом» и «Краснодаром». Об этом противостоянии высказался бывший нападающий «железнодорожников» Дмитрий Булыкин.
«Предстоящий матч будет важен как для «Краснодара», так и для «Локомотива». Если «быки» проиграют, то могут распрощаться и со вторым местом. Если выиграют, то еще поборются», - приводит слова Булыкина ODDS.ru.
Встреча «Локомотива» и «Краснодара» состоится 31 марта на «РЖД Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени. В преддверии матча хозяева занимают пятое место, а гости – второе.
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