Бояринцев объяснил, почему «Краснодар» вернул Мусаева

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о возвращении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара». Он сменил у руля команды Владимира Ивича.

«Не стали искать новых кандидатов. Адаптация Мусаева, тренера, который уже давно в системе «Краснодара», пройдет быстро и легко. Мурад знает требования Галицкого, и Галицкий ему доверяет», - передает слова Бояринцева Livesport.ru.

Напомним, что контракт с Мусаевым рассчитан до завершения нынешнего сезона.

По итогам 20 туров чемпионата России краснодарцы набрали 39 очков и занимают второе место в таблице. В ближайшем матче «быки» встретятся с московским «Локомотивом».