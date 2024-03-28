Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чем игроки «Манчестер Юнайтед» уступают футболистам из чемпионата России

28 Марта 2024 • 09:51 Комментировать

Текущий сезон «Манчестер Юнайтед» вряд ли может записать себе в актив. Команда долго шла в середине турнирной таблицы, а сейчас ведёт борьбу за попадание в Лигу Европы. Но всё равно «красные дьяволы» остаются одним из самых знаковых клубов АПЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает трансферную стоимость самых дорогих игроков «Манчестер Юнайтед» и футболистов РПЛ по всем амплуа.

Полузащита дороже всех

Весьма примечательно, что в «Манчестер Юнайтед» и в чемпионате России самые дорогие игроки приходятся на линию полузащиты. Бруну Фернандеш оценивается в 70 млн евро, Вендел в 22 млн евро. Разница почти 3,5 раза. Если сравнивать игровые показатели, то португалец проводит на поле 96% игрового времени, питерский бразилец 86%. Бруну Фернандеш тяготеет к линии атаки, но за 27 проведённых матчей АПЛ он забил 4 гола, а более оборонительный Вендел оформил такое же количество забитых мячей за 18 матчей.

«Тёмной лошадкой» по уровню трансферной стоимости можно смело считать Расмуса Хёйлунна. Сегодня 21-летний датчанин оценивается в 65 млн евро. Ровно год назад нападающий, будучи игроком «Аталанты», стоил 35 млн евро. Если Хёйлунн и дальше будет демонстрировать свой класс (7 голов в 20 матчах АПЛ текущего сезона), то его трансферная стоимость может приблизиться к 100 млн евро. Самый дорогой нападающий в чемпионате России Константин Тюкавин стоит 12 млн евро. Ровесник Хёйлунна имеет в своём активе 9 забитых мячей в 20 матчах РПЛ. Может быть, наша юная звезда сумеет сверкнуть и в европейских чемпионатах. Стоит только перебраться в клуб посильнее.

Меньшая разница у голкиперов

Самый дорогой игрок обороны «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес оценивается в 45 млн евро. Аргентинец потерял 5 млн евро своей стоимости, что связано с его травмой. Возвращение в строй планируется в начале апреля, а пока что у самого дорогого защитника «красных дьяволов» всего 10 проведённых матчей во всех турнирах в сезоне. В чемпионате России самый дорогой защитник – это вновь игрок «Зенита». Дуглас Сантос выходил на поле в текущем сезоне неизменно в старте и провёл 96% игрового времени. Одна игра за сборную Бразилии добавляет ему трансферной стоимости, которая составляет 15 млн евро.

Наименьший разрыв в стоимости игроков «Манчестер Юнайтед» и РПЛ среди вратарей. Андре Онана хоть и не славится стабильностью (39 пропущенных мячей в 28 матчах АПЛ), но имеет трансферную стоимость в размере 40 млн евро. Самый дорогой вратарь чемпионата России Матвей Сафонов оценивается в 18 млн евро. В текущем сезоне РПЛ он пропустил 15 мячей в 20 матчах.

Бесспорно, уровень АПЛ и РПЛ не подлежит сравнению. Тем не менее ведущие игроки нашей лиги имеют значительно лучшие игровые показатели по сравнению с показателями игроков «Манчестер Юнайтед», причём при меньшей в разы трансферной стоимости.

Сравнение самых дорогих игроков «Манчестер Юнайтед» и футболистов РПЛ по амплуа

Игрок «Манчестер Юнайтед» 
Игрок РПЛ
Амплуа
Трансферная стоимость
Бруну Фернандеш Вендел («Зенит») Полузащитник 70 / 22
Расмус Хёйлунн Константин Тюкавин («Динамо») Нападающий 65 / 12
Лисандро Мартинес Дуглас Сантос («Зенит») Защитник 45 / 15
Андре Онана Матвей Сафонов («Краснодар») Вратарь 40 / 18

Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще

10 звёзд, которых мы не увидим на чемпионате Европы-2024

Константин Лицин

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Манчестер Юнайтед АПЛ Бруну Фернандеш Андре Онана РПЛ Матвей Сафонов Дуглас Сантос Константин Тюкавин Маркус Вендел ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии Эндрик выбрал номер в «Реале» Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении
Спортивные новости
Кожевников поделился ожиданиями от шестого матча в серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом» Официально: Илья Воробьёв сменит Сергея Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА Максим Рыбин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Вайсфельд оценил шансы на выход «Спартака» в полуфинал Кубка Гагарина ЦСКА определился с новым главным тренером Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
10:17 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Промес подвёл «Спартак», команда обеднела»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев объяснил, почему «Краснодар» вернул Мусаева
10:02 · Россия. Премьер-лига
Гусев: «Обляков лучше всех исполняет подачи и штрафные в России»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Гусев ответил, способно ли «Динамо» побороться за чемпионство
09:49 · Россия. Премьер-лига
Гусев: «Газзаев обожал Березуцких»
09:28 · Россия. Премьер-лига
Гусев: «Тюкавин — сильнейший футболист в России»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» снова выиграет чемпионат»
09:06 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Урала»: «Приложим все усилия, чтобы взять очки в матче со «Спартаком»
08:38 · Россия. Премьер-лига
Бывший клуб Неймара получил бан за долг перед «Краснодаром»
00:24 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал бессмысленным увольнение Ивича из «Краснодара»
27 Марта
23:24 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Динамо» и «Ростов» показывают самый качественный футбол
22:33 · Россия. Премьер-лига
Денис Попов: «Марио Фернандес уже на пути к завершению карьеры»
22:04 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» работает над утеплением стадиона
21:54 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший игрок 20 туров РПЛ по числу отборов
21:38 · Россия. Премьер-лига
Колыванов объяснил, почему «Динамо» будет сложно обыграть «Ростов» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем