Чем игроки «Манчестер Юнайтед» уступают футболистам из чемпионата России

Текущий сезон «Манчестер Юнайтед» вряд ли может записать себе в актив. Команда долго шла в середине турнирной таблицы, а сейчас ведёт борьбу за попадание в Лигу Европы. Но всё равно «красные дьяволы» остаются одним из самых знаковых клубов АПЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает трансферную стоимость самых дорогих игроков «Манчестер Юнайтед» и футболистов РПЛ по всем амплуа.

Полузащита дороже всех

Весьма примечательно, что в «Манчестер Юнайтед» и в чемпионате России самые дорогие игроки приходятся на линию полузащиты. Бруну Фернандеш оценивается в 70 млн евро, Вендел в 22 млн евро. Разница почти 3,5 раза. Если сравнивать игровые показатели, то португалец проводит на поле 96% игрового времени, питерский бразилец 86%. Бруну Фернандеш тяготеет к линии атаки, но за 27 проведённых матчей АПЛ он забил 4 гола, а более оборонительный Вендел оформил такое же количество забитых мячей за 18 матчей.

«Тёмной лошадкой» по уровню трансферной стоимости можно смело считать Расмуса Хёйлунна. Сегодня 21-летний датчанин оценивается в 65 млн евро. Ровно год назад нападающий, будучи игроком «Аталанты», стоил 35 млн евро. Если Хёйлунн и дальше будет демонстрировать свой класс (7 голов в 20 матчах АПЛ текущего сезона), то его трансферная стоимость может приблизиться к 100 млн евро. Самый дорогой нападающий в чемпионате России Константин Тюкавин стоит 12 млн евро. Ровесник Хёйлунна имеет в своём активе 9 забитых мячей в 20 матчах РПЛ. Может быть, наша юная звезда сумеет сверкнуть и в европейских чемпионатах. Стоит только перебраться в клуб посильнее.

Меньшая разница у голкиперов

Самый дорогой игрок обороны «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес оценивается в 45 млн евро. Аргентинец потерял 5 млн евро своей стоимости, что связано с его травмой. Возвращение в строй планируется в начале апреля, а пока что у самого дорогого защитника «красных дьяволов» всего 10 проведённых матчей во всех турнирах в сезоне. В чемпионате России самый дорогой защитник – это вновь игрок «Зенита». Дуглас Сантос выходил на поле в текущем сезоне неизменно в старте и провёл 96% игрового времени. Одна игра за сборную Бразилии добавляет ему трансферной стоимости, которая составляет 15 млн евро.

Наименьший разрыв в стоимости игроков «Манчестер Юнайтед» и РПЛ среди вратарей. Андре Онана хоть и не славится стабильностью (39 пропущенных мячей в 28 матчах АПЛ), но имеет трансферную стоимость в размере 40 млн евро. Самый дорогой вратарь чемпионата России Матвей Сафонов оценивается в 18 млн евро. В текущем сезоне РПЛ он пропустил 15 мячей в 20 матчах.

Бесспорно, уровень АПЛ и РПЛ не подлежит сравнению. Тем не менее ведущие игроки нашей лиги имеют значительно лучшие игровые показатели по сравнению с показателями игроков «Манчестер Юнайтед», причём при меньшей в разы трансферной стоимости.

Сравнение самых дорогих игроков «Манчестер Юнайтед» и футболистов РПЛ по амплуа

Игрок «Манчестер Юнайтед» Игрок РПЛ Амплуа Трансферная стоимость Бруну Фернандеш Вендел («Зенит») Полузащитник 70 / 22 Расмус Хёйлунн Константин Тюкавин («Динамо») Нападающий 65 / 12 Лисандро Мартинес Дуглас Сантос («Зенит») Защитник 45 / 15 Андре Онана Матвей Сафонов («Краснодар») Вратарь 40 / 18

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