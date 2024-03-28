Игрок «Урала»: «Приложим все усилия, чтобы взять очки в матче со «Спартаком»

Форвард екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов поведал о настрое своей команды на предстоящий поединок против столичного «Спартака» в рамках 22-го тура российского чемпионата.

«У нас всё хорошо. Осталось три дня до игры со «Спартаком». Подготовились хорошо, шикарные условия, поля, тренировочный процесс. Приложим все усилия, чтобы взять в этом матче очки», - приводятся слова нападающего в социальных сетях клуба.

Напомним, что матч «Спартака» и «Урала» состоится 30 марта в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

По итогам 20 туров хозяева занимают шестое место в таблице, а гости находятся на 13-й строчке.