Бывший клуб Неймара получил бан за долг перед «Краснодаром»

Бразильский клуб «Сантос» был наказан трансферным баном от ФИФА за долг перед «Краснодаром» по переходу хавбека Кристиана Куэвы в 2019 году. Об этом рапортуют журналисты Glovo.

По данным источника, южноамериканцы не смогут подписывать новых футболистов до тех пор, пока не выплатят российскому клубу долг в размере 3,7 миллиона евро.

Стоит напомнить, что «Сантос» сначала взял Куэву в аренду, а затем оформил выкуп полузащитника. Но бразильская сторона не выплатила «быкам» значительную сумму за трансфер.

«Краснодар» в нынешнем сезоне чемпионата России занимает второе место с 39 очками.