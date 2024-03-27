Назван лучший игрок 20 туров РПЛ по числу отборов

Хавбек питерского «Зенита» Вильмар Барриос признан статистически лучшим игроком прошедших 20 туров Российской премьер-лиги по числу отборов. Их у колумбийца набралось 61, делится «Рустат».

Второе место занял представитель клуба второй половины таблицы, воронежского «Факела» полузащитник Ильнур Альшин. У него – 58 успешных отборов. Замыкает тройку вновь легионер – защитник «Оренбурга» Матиас Перес с 56 удачными отборами.

Четвёртое и пятое места рейтинга у защитника московского ЦСКА Мойзеса и вновь представителя «Факела» Владислава Мастерного – по 54 и 53 отборов соответственно.