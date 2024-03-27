Нападающий «Спартака» Шамар Николсон с сентября выступает за «Клермон» на правах аренды. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», у «Клермона» не будет возможности выкупить Николсона при вылете команды из Лиги 1 в Лигу 2.

При этом интерес к 27-летнему Николсону проявляют другие клубы, в том числе французские.

В 23 матчах за «Клермон» Шамар Николсон забил четыре гола и отдал три голевых паса на партнёров. На текущий момент команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Николсона в 6 миллионов евро.