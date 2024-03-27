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Ринат Билялетдинов рассказал о проблеме Антона Миранчука в «Локомотиве»

27 Марта 2024 • 20:12 Комментировать

Ринат Билялетдинов, российский футбольный тренер рассказал, почему в московском «Локомотиве» у полузащитника Антона Миранчука порой не всё так хорошо с игрой как могло бы быть.

«Он здорово отыграл против сборной Сербии, но в клубе у Миранчука не всё так радужно. Дело в том, что там три игрока с функционалом и амплуа на одну позицию: Глушенков, Жемалетдинов и Миранчук», - поясняет Билялетдинов для Legalbet.

Таким образом, продолжает эксперт, кому-то из этой тройки приходится занимать неродную для себя позицию.

«А не отражаться на качестве игры это не может», - заключил Билялетдинов.

Миранчук в этом сезоне провёл 27 матчей за «Локо», в них он оформил четыре гола и пять голевых передач. Контракт Антона с клубом действует до окончания текущего сезона.

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Локомотив Москва Ринат Билялетдинов Антон Миранчук ещё теги
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