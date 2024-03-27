Губернатор Воронежской области обратился к болельщикам «Факела» с просьбой

Александр Гусев, глава Воронежской области обратился к болельщикам «Факела» с просьбой перед матчем 22 тура РПЛ с «Оренбургом». Он рассказал, что грядущая игра пройдёт со зрителями, но болельщикам, пришедшим на игру, необходимо будет соблюсти одно условие.

«Как вы наверняка понимаете, на игре будут усилены меры безопасности. Я призываю вас прийти на стадион за несколько часов до игры, чтобы не создавать очередей и облегчить работу всем задействованным службам», - говорит Гусев в губернаторском телеграм-канале.

Игра «Факела» и «Оренбурга» намечена на 31 марта, это грядущее воскресенье. Меры безопасности усилены в связи со страшным терактом в Подмосковье 22 марта, когда группа вооружённых террористов напала на «Крокус Сити Холл». Число погибших и пострадавших измеряется десятками.