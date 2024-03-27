Митай назвал самых накаченных игроков «Локомотива»

Марио Митай, защитник московского «Локомотива» ответил на вопрос о том, кто из его одноклубников являются самым накаченными. В ответ у албанца нашлось две кандидатуры.

«Самый большой точно Дзюба. В плане мышц — Тикнизян и Сулейманов. Тимур вообще зверюга, у него по всему телу видны мышцы», - приводит слова Митая Sport24.

Тикнизян выступает на позиции левого защитника, часто смещаясь в атаку на позицию левого вингера. Сулейманов и Дзюба – центральные форварды, периодически друг друга подменяющие на острие атаки.

Ранее Митай рассказал, кто из действующих футболистов является его кумиром.