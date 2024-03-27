Рахимов рассказал, кто из игроков «Рубина» соблюдает пост в Рамадан

Рашид Рахимов, главный тренер казанского «Рубина» рассказал, кто из игроков его команды соблюдает пост в священный для мусульман месяц Рамадан. Всего в этом списке оказались пять игроков. Напомним, в 2024 году пост длится с 11 марта по 9 апреля.

«Ашурматов, Рахмоналиев, Даку, Безруков, Апшацев держат уразу, им сложно, мы это прекрасно понимаем и делаем скидку на эти моменты», - говорит Рахимов пресс-службе «Рубина».

Тренер добавил, что на сборах игрокам, в связи с этим довольно трудно было проводить тяжёлые тренировки.

«Нагрузки были серьезные, пришлось убрать одну-две тренировки», - пояснил Рахимов.

Казанский клуб идёт на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ с 29 баллами.