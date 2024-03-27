Митай назвал своего футбольного кумира – он играет за «Флуминенсе»

Марио Митай, молодой албанский защитник столичного «Локомотива» назвал своего кумира из мира футбола. Им оказался бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Марсело, в свои 35 лет ещё продолжающий карьеру игрока.

Митай рассказал, что по началу в «Локомотиве» взял себе 12-й номер, который и был у Марсело, но после возмущения болельщиков «Локо» решил поменять его на 21-й.

«Во всех своих командах у меня был 12-й номер, под ним играл мой кумир Марсело. Я не знал, что 12-й — номер болельщиков «Локомотива». Понял это только когда пошла повсеместная реакция», - рассказывает Митай для Sport24.

Ранее Марио рассказал, что ему понравилось в Москве, а также поделился причиной того, почему его этап карьеры в Греции не сложился.