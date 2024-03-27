Митай назвал актуальную для себя проблему греческого футбола

Марио Митай – молодой албанский легионер «Локомотива», выступающий в столичном клубе в рядах обороны. Азам футбола он учился в Греции в рядах афинского клуба АЕК. Марио рассказал о проблеме греческого футбола, с которой ему самому пришлось столкнуться.

«Проблема греческого футбола в том, что там совсем не доверяют молодёжи. В дебютном матче от юноши ждут какой-то невероятной игры, практически без права на ошибку», - говорит Митай Sport24.

В текущем сезоне у Митая в активе 19 проведённых встреч за «Локо» в РПЛ и Кубке России суммарно. Ранее легионер рассказал, что решиться на переезд ему было боязно.