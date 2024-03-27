Лысцов считает, что уровень РПЛ не упал

Защитник португальского клуба «Лейрия» Виталий Лысцов поделился мнением о нынешнем уровне чемпионата России.

«Говорили, что уровень РПЛ упадет в связи с отъездом иностранцев, а он не упал. И иностранцы в Россию приезжают — баланс сохраняется», — приводит слова Лысцова «Чемпионат».

Напомним, Лысцов является воспитанником «Локомотива». Кроме того, в России он выступал за «Крылья Советов», «Ахмат» и «Химки».

После 20 туров лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги является «Зенит», в копилке которого 40 набранных очков. На второй позиции располагается «Краснодар» (39), а замыкает тройку лидеров «Динамо» (38).