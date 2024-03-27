Угальде забил Аргентине, дебютный гол Кордобы: Как легионеры РПЛ сыграли за сборные

Минувшие несколько дней в мировом футболе были посвящены матчам сборных. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело, как в них были задействованы легионеры РПЛ (молодёжные и юношеские команды не учитывались). Большинство матчей были товарищескими, официальные встречи мы отметили отдельно.

«Зенит»

Защитник Нуралы Алип провёл за Казахстан полный матч с Люксембургом (1:2). Защитник Страхинья Эракович отыграл за Сербию всё время с Россией (0:4) и отрезок с 85-й минуты против Кипра (1:0). Колумбийский нападающий Матео Кассьерра был заменён на 75-й минуте встречи с Испанией (1:0).

«Краснодар»

Защитник Георгий Арутюнян и полузащитник Эдуард Сперцян сыграли за Армению матчи с Косово (0:1) и Чехией (1:2). Сперцян против Чехии вышел на второй тайм, в трёх других случаях было отыграно по 90 минут. Уругвайский защитник Лукас Оласа принял участие во встрече с Басконией (1:1).

Полузащитник Кевин Ленини сыграл за Кабо-Верде матчи с Гайаной (где получил жёлтую карточку на 75-й минуте) и Экваториальной Гвинеей. И там, и там была победа 1:0. Нападающий Джон Кордоба открыл счёт против Румынии на 6-й минуте (итог – 3:2 в пользу Колумбии). Это первый гол Кордобы за национальную команду. На 73-й минуте Джон был заменён и на следующей получил жёлтую карточку.

«Динамо»

Израильский защитник Элазар Даса провёл полный матч в полуфинале квалификации Евро-2024 против Исландии (1:4). Полузащитник Хорхе Карраскаль сыграл за Колумбию первый тайм матча с Испанией (1:0) и появился на замену на 67-й минуте против Румынии (3:2).

Полузащитник Николас Маричаль сыграл за Уругвай с Басконией (1:1). Хавбек Луис Чавес принял участие в плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ. Матч против Панамы в полуфинале (3:0) Чавес провёл полностью. Отметился там голевой передачей на первый гол Эдсону Альваресу на 40-й минуте и жёлтой карточкой за задержку на 52-й. В финале против США (0:2) Луиса заменили на 80-й минуте.

ЦСКА

Сербский защитник Милан Гайич удалился на 20-й минуте матча с Россией (0:4). Полузащитник Саша Зделар отыграл со старта 56 минут против России и с замены 28 минут против Кипра (1:0). Чилийский нападающий Виктор Давила в матче с Албанией отдал голевой пас на 83-й минуте Маркосу Боладосу на счёт 2:0 и 90+2-й минуте сам установил окончательный счёт 3:0. С Францией (2:3) Давила отыграл всё время без результативных действий. Нападающий Аббосбек Файзуллаев принял участие за Узбекистан в двух успешных отборочных матчах против Гонконга. В гостях (2:0) он вышел на замену в перерыве, а дома (3:0), наоборот, был заменён на 57-й минуте, успев сделать ассист Элдору Шомуродову на победный гол на 20-й.

«Локомотив»

Защитник Марио Митай сыграл за Албанию полные матчи с Чили (0:3) и Швецией (0:1). Против скандинавской команды Митай получил жёлтую карточку на 51-й минуте за задержку.

«Спартак»

Защитник Срджан Бабич провёл полный матч за Сербию против Кипра (1:0). Вингер Олег Рябчук сыграл за Молдову 90 минут с Северной Македонией (1:1) и 70 минут со старта с Каймановыми островами (4:0). Люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс провёл целиком стыковой матч квалификации Евро-2024 против Грузии (0:2), где получил жёлтую карточку за неспортивное поведение на 87-й минуте, а также товарищескую встречу с Казахстаном (2:1).

Нападающий Манфред Угальде менялся на 80-х минутах матчей Коста-Рики с Гондурасом (3:1) и Аргентиной (1:3). Первая игра была официальной – финалом плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ за повышение. Угальде там сделал голевой пас на 56-й минуте Уоррену Мадригалю на победный гол. А в товарищеской встрече с Аргентиной Манфред открыл счёт на 34-й минуте.

«Рубин»

Защитник Рустам Ашурматов забил за Узбекистан второй гол своей команды на 66-й минуте гостевого отборочного матча с Гонконгом (2:0) и был заменён спустя 4 минуты. Черногорский защитник Игор Вуячич полностью отыграл встречу с Северной Македонией (1:0).

«Крылья Советов»

Защитник Кирилл Печенин и нападающий Егор Карпицкий приняли участие за сборную Беларусь в матчах с Черногорией (0:2) и Мальтой (0:0). В первой игре оба вышли в старте, но если Карпицкого поменяли в перерыве, то Печенин остался на поле до конца. Против Мальты Карпицкий вышел только на 84-й минуте. Печенина, игравшего в старте и получившего жёлтую карточку на 42-й минуте, заменили на 77-й.

Полузащитник Амир Рахманович появился на замену на 90+2-й минуте полуфинального стыкового матча квалификации Евро-2024 за Боснию и Герцеговину в матче против Украины (1:2).

«Пари НН»

Нападающий Зе Турбо сыграл за сборную Гвинеи-Бисау с Суданом (0:1).

«Ростов»

Иранский форвард Мохаммад Мохебби провёл целиком домашний отборочный матч с Туркменистаном (5:0), где забил четвёртый гол своей команды на 56-й минуте. В выездной встрече квалификации с тем же соперником (1:0) Мохебби был заменён на 90+5-й минуте.

«Факел»

Полузащитника Никиту Моцпана заменили на 58-й минуте матча сборной Молдовы с Северной Македонией (1:1).

«Ахмат»

Полузащитник Надер Гандри сыграл за Тунис с Хорватией (0:0, по пенальти 4:5) и Новой Зеландией (0:0, по пенальти 4:2). Сам Гандри одиннадцатиметровые не пробивал. Против хорватов он отыграл от звонка до звонка, а против новозеландцев получил жёлтую карточку на 48-й минуте и заменился на 71-й.

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«Оренбург»

Иранский полузащитник Мохаммад Горбани был заменён на 70-й минуте выездного отборочного матча с Туркменистаном (1:0).

«Балтика»

Полузащитник Тигран Аванесян появился на замену на 81-й минуте товарищеского матча основной сборной Армении (дебют) против Чехии (1:2). Хавбек Кирилл Капленко провёл за Беларусь весь матч против Черногории (0:2) и второй тайм с Мальтой (0:0).

Боливийский полузащитник Роберто Фернандес был заменён на 90-й минуте встречи с Алжиром (2:3), а в матче с Андоррой (1:0), который он отыграл полностью, сделал голевой пас на 13-й минуте Рамиро Ваке.

«Сочи»

Защитник Яхья Аттият-Аллах провёл за сборную Марокко целиком матчи с Анголой (1:0) и Мавританией (0:0). Словенский защитник Ваня Дркушич был заменён на 82-й минуте игры с Мальтой (2:2) и появился на поле на 87-й минуте встречи с Португалией (2:0). Венесуэльский нападающий Серхио Кордова вышел на замену на 76-й минуте матча с Гватемалой (0:0) и схлопотал жёлтую карточку на 79-й минуте.

Кирилл Иванцов