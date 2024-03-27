Панченко назвал лучшего форварда РПЛ

Бывший нападающий Виктор Панченко в разговоре с журналистами рассказал, кого считает лучшим форвардом чемпионата России в настоящий момент.

«Кордоба - лучший. Причем с отрывом. У него нет слабых мест. Практически идеальный форвард. На второе место поставлю Тюкавина», - передает слова Панченко «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний колумбийский форвард провел 17 поединков за «Краснодар». На счету Кордобы девять забитых мячей и одна результативная передача. После 20 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.