Агент Лесового: «Пока Даниил не восстановился»

Шахар Гринберг, агент нападающего «Маккаби» из Хайфы Даниила Лесового, рассказал о состоянии своего клиента, который в настоящий момент восстанавливается после травмы.

«Пока Даниил не восстановился», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Лесовой перешёл в «Маккаби» минувшей зимой из «Динамо» на правах аренды. В футболке израильского клуба российский футболист успел провести семь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Также Лесовой принял участие в 13 играх «Динамо», сумев отдать в них одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 1,8 миллиона евро.