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Божович вынес приговор по «Краснодару»

27 Марта 2024 • 09:58 Комментировать

Известный футбольный тренер Миодраг Божович высказался о дальнейших перспективах «Краснодара» после смены наставника. «Быки» уволили Владимира Ивича и вернули Мурада Мусаева по пост рулевого команды.

«Мне кажется, они вылетят из тройки, вместо них будет кто‑то другой. Третью команду предсказать сложно, но петербуржцы и «Динамо» точно будут в тройке призеров», - передает слова Божовича «Матч ТВ».

После 20 туров Российской премьер-лиги краснодарский клуб набрал 39 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Мусаева отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Миодраг Божович
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