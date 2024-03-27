Божович вынес приговор по «Краснодару»

Известный футбольный тренер Миодраг Божович высказался о дальнейших перспективах «Краснодара» после смены наставника. «Быки» уволили Владимира Ивича и вернули Мурада Мусаева по пост рулевого команды.
«Мне кажется, они вылетят из тройки, вместо них будет кто‑то другой. Третью команду предсказать сложно, но петербуржцы и «Динамо» точно будут в тройке призеров», - передает слова Божовича «Матч ТВ».
После 20 туров Российской премьер-лиги краснодарский клуб набрал 39 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Мусаева отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко.
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