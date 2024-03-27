Васютин - о чемпионской гонке: «Всё в руках «Зенита»

Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин поделился мнением о лидерстве «сине-бело-голубых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Самое главное, что на сегодняшний день все в наших руках, нам необходимо хорошо, ответственно делать свою работу. Уверен, у нас все получится», - передает слова Александра Bobsoccer.
После 20 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 40 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Петербургский клуб опережает идущий вторым «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» с 38 набранными очками.
Бан пользователя