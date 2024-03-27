Лунёв ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв, ныне выступающий за азербайджанский «Карабах», высказался насчет возможного возвращения в Российскую премьер-лигу.

«Надо смотреть на срок контракта, на какие‑то условия. Надо смотреть на многие нюансы. У меня есть определённые критерии. Будем анализировать, взвешивать плюсы и минусы», - передает слова вратаря телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в 2021 году Андрей перешел в леверкузенский «Байер», но не смог закрепиться в составе немецкого коллектива. С августа прошлого года россиянин выступает за «Карабах». В текущем сезоне вратарь провел 25 поединков и пропустил 32 гола.