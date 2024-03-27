Кудряшов назвал причину завершения карьеры

Экс-футболист сборной России и воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов поведал о том, почему принял решение о завершении игровой карьеры.

В разговоре на телеканале «Россия 24» 36-летний защитник заявил, что на его решение повлияли проблемы с логистикой в Воронеже и постоянные переезды. Фёдор отметил, что хотел принимать больше участия в воспитании своей дочери.

«Все накапливалось. Зимой на сборах мне было тяжело. В один прекрасный день я понял - хватит», - резюмировал Кудряшов.

За национальную сборную России защитник провел 48 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.