Пименов предположил, сколько сезонов Гилерме сможет отыграть на хорошем уровне

Руслан Пименов, бывший форвард столичного «Локомотива» предположил, сколько ещё сезонов на высшем уровне может провести опытнейший страж ворот «Локо» Маринато Гилерме.

«Гилерме близок к завершению карьеры? Не знаю, думаю, что в принципе он может еще отыграть на своем хорошем уровне как минимум один сезон», - приводит слова Пименова телеканал «Матч ТВ».

Контракт Гилерме с «Локо» заканчивается по окончании текущего сезона. Ранее инсайдер Иван Карпов рассказал, что «Локомотив» и бразильско-российский голкипер будут обсуждать новое трудовое соглашение.

В текущем сезоне на счету Маринато пять сыгранных матчей за «Локо» - все в Кубке России.