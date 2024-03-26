В «Оренбурге» высказались о новом контракте с Деограсией

Испанский тренер Давид Деогарсия подхватил по ходу текущего сезона «Оренбург» после того, как уральскую команду оставил проваливший старт сезона Иржи Ярошик. Дмитрий Андреев, спортивный директор оренбургской команды ответил на вопрос по поводу возможного продления контракта с Деограсией, соглашение действует до конца текущего сезона.

«Пока рано об этом говорить. Надо решить задачу. Все идет своим чередом», - говорит Андреев «РБ Спорту».

Функционер добавил, что Деограсия останется в «Оренбурге» в любом случае, если сможет спасти команду от вылета. А как он это сделает, через стыки или нет, значения не имеет.

Напомним, что «Оренбург» пока что – один из кандидатов на вылет из РПЛ. У клуба 14 место и 19 баллов после 20 туров. Правда, отставание от 12 места составляет всего лишь один балл.