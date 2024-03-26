Руслан Нигматуллин: «Расти на скамейке запасных Худяков не будет»

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России отреагировал на новости о возможном уходе из «Локо» Даниила Худякова, молодого резервного голкипера. На данный момент он является третьим голкипером команды после Ильи Лантратова и Маринато Гилерме.

«Могу сказать, что расти, сидя в запасе, он не будет. Шансов играть при Лантратове у него нет. Думаю, Худякову целесообразнее искать другой клуб, где он будет играть и развиваться», - говорит Нигматуллин телеканалу «Матч ТВ».

В текущем сезоне у Худякова нет матчей в основе «Локо» как в рамках РПЛ, так и в рамках Кубка России. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что приходящий в «Локо» Антон Митрюшкин заменит Худякова, с которым пока стороны не могут договориться о новом соглашении.