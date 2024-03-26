Смородская: «Локомотив» просто не видит в Худякове перспективы»

В конце сезона у голкипера московского «Локомотива» Даниила Худякова заканчивается трудовое соглашение с «железнодорожниками». Новое стороны ещё не подписали и, вполне возможно, не подпишут. Инсайдер Иван Карпов ранее сообщал, что Худякову предлагали контракт на прежних условиях, от которого тот отказался.

Ольга Смородская, бывший президент «Локо» полагает, что московский клуб просто не видит в юноше перспективы.

«Что касается Худякова, значит, «Локомотив» не видит в нем перспективы. Если бы видел, Даниилу предложили бы такой контракт, от которого он не смог бы отказаться», - говорит Смородская телеканалу «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Антон Митрюшкин перейдёт в «Локо» на замену Худякову.