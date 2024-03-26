«Локомотив» проведёт переговоры с Гилерме о новом контракте

Известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале анонсировал переговоры о новом контракте между столичным «Локомотивом» и Маринато Гилерме, опытнейшим 38-летним голкипером.

«Ситуация вынудила «Локо» искать Худякову замену уже сейчас. Даже травматичный 38-летний Гилерме выиграл конкуренцию у юноши. С Маринато, кстати, по окончании сезона будут говорить о возможном продлении еще на год», - пишет Карпов.

Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщал, что опытный голкипер из-за проблем со здоровьем может покинуть «Локо» в конце сезона свободным агентом, а затем завершить карьеру или перейти в другую команду.

Всего в этом сезоне в активе Гилерме – пять матчей за «Локо», все – в Кубке России. В них он пропустил пять голов, дважды отыграл на ноль.