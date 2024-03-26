Семшов рассказал, чему научился у Гаджиева

Игорь Семшов, бывший российский полузащитник завершил карьеру в 2014 году. Его последним клубом были самарские «Крылья Советов».

В интервью Livesport.ru Семшов вспомнил, что переходил в «Крылья» из-за личности Гаджи Муслимовича Гаджиева. Опытный тренер в то время стоял у руля самарской команды.

«Какие важные уроки дал мне Гаджиев? Уверенность в принятии решений, в разговоре, веру в то, что делает тренер. Это основное. Как он доводит, как он рассказывает, как он общается», - вспоминает Семшов.

На данный момент Гаджиев является президентом махачкалинского «Динамо», его клуб борется за самые высокие места в Мелбет-Первой лиге и вполне может перебраться в РПЛ по итогу сезона.