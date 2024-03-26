Похоже, вратарь Антон Митрюшкин ближайшим летом сменит «Химки» на «Локомотив». Наставник подмосковной команды Андрей Талалаев уже подтвердил подписание футболистом предварительного контракта с «железнодорожниками».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», после перехода Митрюшкина в «Локомотив» к соседям может обратиться «Спартак». По нашим данным, «красно-белые» могут сделать предложение «железнодорожникам» по Илье Лантратову.

Стоит сказать, что именно 28-летний Лантратов в настоящий момент является основным голкипером «Локомотива». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 3 миллиона евро.