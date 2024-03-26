Лунёв рассказал о строжайшей дисциплине в «Карабахе»

Андрей Лунёв – с текущего сезона является голкипером «Карабаха». Российский футболист рассказал немного о «внутренней кухне» команды и поведал о дисциплине в коллективе, который уже не первый год становится чемпионом страны и играет в еврокубках.

«С одной стороны, команда весёлая, есть место шуткам. Но при этом там жесточайшая дисциплина. Если при Станиславе Черчесове нельзя в сборной России было делать серьезные вещи без улыбки, то здесь жестче. Отчасти», - говорит Лунёв для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Лунёв поведал об атмосфере в чемпионате Азербайджана. Вратаря она не слишком впечатлила.

Напомним, что связывает действующий контракт Андрея в «Карабахом» до конца сезона-2023/24.