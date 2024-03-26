Тедеско вспомнил, как уходил из «Спартака»

Бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий по поводу своего ухода из московского клуба по завершению сезона 2020/2021.

«Мы заняли второе место в чемпионате и вышли в Лигу чемпионов. Это было восхитительно. Но я принял решение уйти из клуба по завершению того сезона, потому что мне было очень тяжело быть разлучённым со своей семьёй из-за пандемии коронавируса. Позже, в декабре 2021 года, я возглавил «РБ Лейпциг», - слова Тедеско приведены на страницах Coaches' Voice.

Как известно, сейчас Доменико Тедеско работает со сборной Бельгии. Летом команда выступит на чемпионате Европы – 2024. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

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