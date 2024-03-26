Смородская – о Гилерме: «Ему уже под 40, когда-то надо заканчивать карьеру»

Ольгу Смородскую, бывшего президента столичного «Локомотива» не удивили последние слухи о том, что Маринато Гилерме близок к завершению карьеры. По её мнению, завершение карьеры - неизбежный процесс, который настигнет каждого футболиста.

«Гилерме уже под 40, надо когда‑то заканчивать. Он был отличным вратарем, играл в сборной России, замечательный человек, но конец карьеры наступает и этого никто не избежит», - говорит Смородская телеканалу «Матч ТВ».

Ранее Андрей Талалаев, главный тренер подмосковных «Химок» подтвердил приход в «Локо» голкипера химчан Антона Митрюшкина.