Тедеско рассказал о работе в «Спартаке»

Известный тренер Доменико Тедеско, ныне возглавляющий сборную Бельгии, вспомнил о работе со «Спартаком».

«Это был хороший проект. Когда мы приехали, в команде было около 30 игроков, что слишком много для игр чемпионата и Кубка России. Мы полностью изменили команду. Многие игроки ушли, мы взяли футболистов из молодёжки и даже из команды до 19 лет. В итоге у нас осталось около 20 полевых игроков и вратари. И мы создали действительно хорошую атмосферу.

Мне очень нравилось работать с этой молодой командой, а также с опытными игроками, как Жиго и Джикия. В первый год мы дошли до полуфинала Кубка России, где проиграли «Зениту». А на второй год мы заняли второе место в чемпионате и вышли в Лигу чемпионов. Это было восхитительно», - слова Тедеско приводит Coaches' Voice.

Отметим, что на текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команду тренирует Гильермо Абаскаль.

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