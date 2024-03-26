Молодой голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков может покинуть столичный клуб, если вся свежая информация по поводу прихода в команду Антона Митрюшкина окажется правдой. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что в «Локомотив» из «Химок» должен перейти 28-летний Митрюшкин. Новость об этом подтвердил и главный тренер подмосковного клуба Андрей Талалаев, поэтому переходу вратаря в «Локо», с огромной вероятностью суждено сбыться.

20-летний Худяков – воспитанник академии «Локо», в этом сезоне он выполняет роль резервного вратаря и за основу «железнодорожников» пока не играл как в РПЛ, так и в Кубке России. Его конкурентами по позиции являются на текущий момент Илья Лантратов и Маринато Гилерме.