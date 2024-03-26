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Гуренко раскритиковал попадание Пиняева в список лучших дриблёров мира

26 Марта 2024 • 19:03 Комментировать

На днях в российских спортивных СМИ появилась весть о том, что молодой полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев попал в список лучших дриблёров мира. Сергей Гуренко, бывший игрок «Локо» назвал такой рейтинг полной глупостью.

«Для меня этот показатель ничего не значит. Как они в мире могут посчитать всех, и кто это считает?», - со смехом говорит Гуренко Legalbet.

Тем не менее, Гуренко предложил порадоваться за Пиняева.

«Хороший футболист, но ему нужно прибавлять и ещё больше пользы приносить клубу», - добавил эксперт.

В текущем сезоне Сергей, которому всего лишь 19 лет, сыграл в 28 матчах за «Локо». В них он забил два гола и отдал пять голевых передач. Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 8 млн евро.

Пиняев – второй лучший в мире молодой игрок по обводкам

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Сергей Пиняев ещё теги
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