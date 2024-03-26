Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол» отреагировал на задержание нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Интересно, чем кончится эпопея с ним. Дело же ещё не закрыто. Будет апелляция, что-то ещё. Нам тут надо разделить спортсмена и гражданина. Конечно, «Спартаку» надо бороться за своего лидера. Как к гражданину вопросы есть. Если суд установил, что ты совершил уголовное преступление, будь добр и иди в тюрьму. Надо разделять правовую составляющую и спортивную. Если он сядет в тюрьму, то карьера сломается. Хочется, чтобы он вернулся и доигрывал у нас. Но если он преступник, покрывать его не надо», - сказал Масалитин.

Ранее сообщалось, что Квинси Промеса могут экстрадировать в Нидерланды, где он получил семь с половиной лет тюрьмы по двум делам. В обоих случаях поданы апелляции.