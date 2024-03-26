Чивадзе: Чаще всего общаюсь с Газзаевым

Бывший футболист сборной СССР Александр Чивадзе поделился информацией о том, с кем из бывших партнёров по национально команде он поддерживает общение.

«С Валерой Газзаевым чаще всего. А так и с Дасаевым, и с Хидиятуллиным, с кем ворота оберегали», — приводит слова Чивадзе livesport.

Бывший игрок добавил, что общается с Юрием Гавриловым, у которого не так давно были проблемы со здоровьем, а также с Хореном Оганесяном.

На счету Чивадзе 46 матчей в составе сборной СССР и три забитых мяча. Всю свою карьеру на клубном уровне защитник провел в «Динамо» Тбилиси, за который выступал с 1974 по 1988 год.