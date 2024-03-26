«Локомотив» по окончании сезона может остаться без опытнейшего 38-летнего вратаря Гилерме.

По информации телеканала «Матч ТВ», знаменитый бразильский и российский голкипер близок к тому, чтобы завершить карьеру или, как минимум, перейти в другую команду. Сейчас у ветерана РПЛ проблемы со здоровьем.

Напомним, что контракт Гилерме с «железнодорожниками» действует лишь до конца текущего сезона. В московском клубе Маринато уже более 15 лет – с лета 2007 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может усилиться голкипером «Химок» Антоном Митрюшкиным. Также в клубе на позиции вратаря есть Илья Лантратов и Даниил Худяков.

Талалаев подтвердил переход Митрюшкина в «Локомотив»