Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Думаю, Черчесов не пойдёт в сборную Азербайджана, зачем ему?»

26 Марта 2024 • 18:21 Комментировать

Дмитрий Сенников, бывший игрок сборной России считает, что такой тренер как Станислав Черчесов вряд ли продолжит свою тренерскую карьеру в сборной Азербайджана, куда его сватают некоторые СМИ в последние месяцы.

«Черчесов прошёл большой путь, ему интереснее работать со сборными, чем с клубами. И нет смысла понижать свой статус, ведь он был на чемпионате мира со сборной России, а с «Ференцварошем» участвовал в Лиге чемпионов. Я думаю, что он сам не пойдёт в Азербайджан. Зачем ему?», - делится Сенников с «Чемпионатом».

Напомним, Черчесов без работы уже с июля 2023 года. Тогда он вылетел с «Ференцварошем» из Лиги чемпионов на стадии квалификации, а после был уволен с поста.

Сборная Азербайджана осталась без главного тренера после проваленного отбора на Евро-2024. В рейтинге ФИФА эта команда идёт на 113-м месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Азербайджана Станислав Черчесов Дмитрий Сенников ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро Мерсон назвал трёх лучших тренеров в истории АПЛ - Гвардиола не попал в их число
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
Спортивные новости
Кожевников назвал команду КХЛ, чья игра ему нравится Роднина - о поездке россиян на Олимпиаду: «Не надо спортсменов подставлять» Канарейкин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Свищёв - о поездке россиян на Олимпиаду: Сейчас не нужно озвучивать решение, которое поручено президентом, нужно выждать паузу Кожевников назвал команду, которая выиграет Кубок Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
18:39 · Россия. Премьер-лига
Чивадзе: Чаще всего общаюсь с Газзаевым
18:37 · Россия. Премьер-лига
Источник: Гилерме близок к завершению карьеры слухи
18:21 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Думаю, Черчесов не пойдёт в сборную Азербайджана, зачем ему?»
18:21 · Россия. Премьер-лига
«Потеря топ-тренера»: Мостовой оценил отставку Ивича
17:56 · Россия. Премьер-лига
Лунёв рассказал о ситуации с контрактом в «Карабахе»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков назвал тройку лучших игроков «Зенита»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Лунёв назвал удручающей атмосферу на матчах в Азербайджане
17:44 · Россия. Премьер-лига
Корнюхин считает, что Лантратов не входит в топ-3 российских вратарей
17:44 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поможет тем, кто пострадал в результате теракта
17:37 · Россия. Премьер-лига
Талалаев подтвердил переход Митрюшкина в «Локомотив»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Лунёв рассказал, что успел выучить по-азербайджански
17:31 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский отреагировал на слова Писарева о деградации спартаковцев
17:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой сообщил, что не знал Лещука из «Динамо»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий рассказал о своём отношении к смерти: «Не хочется её приближения»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Гладилин включил «Ливерпуль» в список идеальных клубов для Черчесова
Все новости
Рекомендуем