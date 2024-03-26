Сенников: «Думаю, Черчесов не пойдёт в сборную Азербайджана, зачем ему?»

Дмитрий Сенников, бывший игрок сборной России считает, что такой тренер как Станислав Черчесов вряд ли продолжит свою тренерскую карьеру в сборной Азербайджана, куда его сватают некоторые СМИ в последние месяцы.

«Черчесов прошёл большой путь, ему интереснее работать со сборными, чем с клубами. И нет смысла понижать свой статус, ведь он был на чемпионате мира со сборной России, а с «Ференцварошем» участвовал в Лиге чемпионов. Я думаю, что он сам не пойдёт в Азербайджан. Зачем ему?», - делится Сенников с «Чемпионатом».

Напомним, Черчесов без работы уже с июля 2023 года. Тогда он вылетел с «Ференцварошем» из Лиги чемпионов на стадии квалификации, а после был уволен с поста.

Сборная Азербайджана осталась без главного тренера после проваленного отбора на Евро-2024. В рейтинге ФИФА эта команда идёт на 113-м месте.