«Потеря топ-тренера»: Мостовой оценил отставку Ивича

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о недавней отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Как известно, «Краснодар» отправил Ивича в отставку уже после трёх весенних матчей. Команда успела потерять лидерство в Премьер-лиге и вылететь из Кубка России.

«Увольнение Ивича – огромный минус для «Краснодара», это потеря топ-тренера. Понятно, что мы всего не знаем, но при нём команда шла в лидерах, был результат. С ним бы сто процентов клуб боролся бы за золото», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

В то же время Мостовой отметил, что «Краснодар», на его взгляд, остаётся в чемпионской гонке.

Добавим, что после отставки Владимира Ивича на тренерский мостик «Краснодара» вернулся Мурад Мусаев.