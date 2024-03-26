Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол» Григорием Петерсоном отреагировал на задержание нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

- Какая ваша точка зрения по ситуации с Промесом?

- Его же судят за уголовное преступление. У нас его за такое тоже бы посадили. Так что принимать его в такой ситуации, на мой взгляд, неправильно. Как говорил Высоцкий, вор должен сидеть в тюрьме. Такой принцип должен касаться всех.

- «Спартаку» его очень не хватает на старте весны.

- Что стоит эта команда, если нет одного игрока? Промеса нет, и сразу пропадает мотивация остальных игроков и результат. Где руководство? Защищайте свое имя с позиции силы. Игра пропала из-за отсутствия единственного игрока.

- Так быть не должно?

- Да, всё не должно быть привязано к одному футболисту. Тем более в «Спартаке», народной команде.

Отметим, что Квинси Промес в Нидерландах получил два тюремных срока – полтора года (за нанесение ранений) и шесть лет (за контрабанду наркотиков). В обоих случаях были поданы апелляции.