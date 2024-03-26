ЦСКА поможет тем, кто пострадал в результате теракта

ЦСКА объявил о старте продаж билетов на ближайший домашний матч команды – против «Факела». Клуб отметил, что доходы от проведения игры будут направлены тем, кто пострадал в результате ужасного теракта в Красногорске.

Матч Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Факелом» пройдёт в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на восемь зачётных баллов.