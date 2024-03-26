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Талалаев подтвердил переход Митрюшкина в «Локомотив»

26 Марта 2024 • 17:37 Комментировать

Антон Митрюшкин действительно сменит «Химки» на «Локомотив» в летнее трансферное окно. Информацию о том, что 28-летний вратарь заключил с «железнодорожниками» предварительный трудовой договор, подтвердил рулевой «Химок» Андрей Талалаев.

«Да, Митрюшкин подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Для нас это сюрпризом не стало, трагедией – тоже. Зимой мы дважды предлагали Митрюшкину переподписать контракт. Он отказался, это его выбор», - цитирует Талалаева Metaratings.

«Химки» на текущий момент занимают первое место в Мелбет-Первой лиге – во втором по рангу футбольном дивизионе России. Но ситуация в турнирной таблице очень плотная – четвёртый тульский «Арсенал» отстаёт от «Химок» всего лишь на два зачётных балла.

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Локомотив Москва Химки Андрей Талалаев Антон Митрюшкин трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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