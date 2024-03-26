Мостовой сообщил, что не знал Лещука из «Динамо»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой рассказал о том, что он не знал голкипера «Динамо» Игоря Лещука.

«Я спросил у Радимова, кто такой Лещук? Да, было такое. До того момента я не знал, кто такой Лещук. А кто это? Откуда я мог про него знать?» - рассказал Мостовой «РБ Спорт».

По словам Мостового, он знает таких вратарей, как Черчесов, Шунин, Дасаев и Акинфеев. А вот о Лещуке экс-футболист «Сельты» ранее не слышал.

После двадцати туров «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на два очка.